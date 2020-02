Academia de Fútbol de Salón UAB con la misión de proyectarse más

Es una escuela que compite en el torneo infantil de fútbol de salón, Su entrenador adelantó que este viernes cumplen un año, como una de las instituciones formativas.

La Academia de Fútbol de Salón de la Universidad Autónoma del Beni (UAB), después de tener un 2019 exitoso, este año tiene la misión de proyectarse aún más en los campeonatos interprovinciales y nacionales a donde tienen varias invitaciones para este 2020.

Carlos Borda, entrenador de la Academia de Fútbol de Salón UAB, dijo que el 2019 fue bastante positivo, puesto que a excepción de la Sub 10 y 12 llegaron a las instancias finales en las demás categorías.

“Este 2020 tenemos invitaciones. Tenemos planificado viajar a Montero, Santa Cruz con la Sub 16, después debemos ir a un campeonato a Guayaramerín, luego se viene el torneo de clubes campeones Sub 14 a la cual esperamos calificar y así representar al Beni. Finalmente tenemos un campeonato en La Paz en la categoría Sub 16”, declaró.

Indicó que los entrenamientos son de lunes a viernes en el coliseo “René Ibáñez Carranza”, de la UAB. Las categorías de 14 a 20 años trabajan de 15:00 a 18:00 horas, mientras que la Sub 4, 6, 8, 10 y 12, entrena de 18:00 a 20:00 horas.

“Los jugadores que ingresen a nuestra institución aprenderán desde los fundamentos básicos del fútbol de salón, adquiriendo habilidades y destrezas para potenciar, la resistencia, velocidad, fuerza, coordinación y dominio de balón”, declaró.

Finalizó indicando que tiene una experiencia de 20 años como entrenador en el fútbol de salón. Agregó que lo que le avala a él es el conocimiento adquirido a través de cursos nacionales e internacionales.