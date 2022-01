ABF afrontará un torneo local y dos campeonatos nacionales

Para el campeonato nacional Copa Simón Bolívar 2022, están clasificados los clubes de Libertad FC, Alianza FC y Universitario, son los representantes del Beni, solo faltaría el cuarto equipo que saldrá del torneo provincial.

La dirigencia de la Asociación Beniana de Fútbol (ABF) dio a conocer que en la presente gestión 2022, afrontarán un torneo local de la Primera A y dos campeonatos nacionales, haciendo referencia a la Copa Bolivia y Copa Simón Bolívar.

Roberto Sandoval, presidente de la ABF, dijo que en el transcurso de este mes sostendrán la reunión de Consejo Central, para definir la fecha del inicio del campeonato 2022 de la Primera A.

“Decirles que hay fecha tentativa para la Copa Bolivia y Copa Simón Bolívar, en ese sentido tenemos que ajustar nuestro cronograma como ABF para que así los clubes decidan si participan o no participan de la Copa Bolivia y la Simón Bolívar, más el torneo local”, explicó.

Afirmó que los equipos que van a participar en los campeonatos mencionados y todas las Ligas Provinciales deben cumplir con su respectiva afiliación, por supuesto también deben hacer los trámites para su personería jurídica.

“Documentos que son indispensables, que además está dentro de la convocatoria de la Copa Bolivia y Copa Simón Bolívar, club que no tenga estos documentos no podrá participar de los torneos antes mencionados, así mismo no podrá ser parte del certamen local”, apunto.

Con respecto a la personería jurídica que deben tener los clubes y las Ligas Provinciales, indicó que tuvo un acercamiento con personeros de la Gobernación del Beni para que los pueda apoyar en el tema legal. Agregó que este documento es una exigencia nacional que deben cumplir.

“Personalmente me haya gustado que haya una Segunda División, que dure ocho o diez meses, para así reforzar las diferentes categorías y tener jugadores con el roce correspondiente para las diferentes selecciones. Con la Copa Bolivia podemos mostrar ciertos jugadores, pero no vamos a tener un certamen constante todo el año y para mi la Copa Bolivia está diseñada para un club liguero”, culminó.