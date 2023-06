José Peña: “No tenemos que equivocarnos de visita”

El DT de Libertad Gran Mamoré expresó que su equipo ha mostrado mejoría y el objetivo ahora es sumar puntos ante Aurora este viernes por la Liga Tigo. Los benianos vienen de ganarle a Blooming.

Redacción Central (DIEZ).- Libertad Gran Mamoré visitará este viernes a Aurora en el estadio Félix Capriles de Cochabamba. El partido comenzará a las 19:00 y dará inicio a la fecha 16 de la Liga Tigo de la División Profesional. Los benianos apuntan a sumar unidades en la ciudad del valle.

“No tenemos que equivocarnos de visita, hemos conseguido tres resultados importantísimos en casa, consolidar esto es sacar un buen resultado en Cochabamba, consolidar esto es sumar de a tres y esa es la idea, estamos seguros que la predisposición, el buen ánimo del grupo está bien y es a plasmarlo el día del partido”, dijo José Peña.

El DT de Libertad Gran Mamoré aseguró que sus jugadores han progresado positivamente en su juego y confía en lograr un buen resultado ante el equipo del pueblo.

“Tenemos ya un equipo mejor ordenado, más compacto, los errores son cada vez menos, errores que nos han costado goles y nos ha costado partidos de visitante, pero tenemos jugadores más maduros y eso es bueno para nosotros y espero que este viernes podamos cosechar puntos”, manifestó Peña.

Los benianos vienen de ganarle a Blooming en un partido clave en su afán de escapar de la zona del descenso y ahora tienen equipo completo para intentar sorprender en Cochabamba.

“Estamos completos, pero lo bueno es que cuando alguien entra en el onceno sustituye bien al que no juega, no se nota el bache o el hueco para que pueda marcar diferencia, porque el que entra ha trabajado mejor o igual que el que no juega”, finalizó José Peña.

Fuente. ElDeber.com.bo

Foto. La Palabra del Beni